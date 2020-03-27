РИАМО - 27 мар. В Москве подземные пешеходные переходы и остекленные путепроводы обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами три раза в день, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

«В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневная дезинфекция 510 подземных пешеходных переходов и 141 остекленного пешеходного путепровода», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В переходах специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают поручни, а в переходах с большим потоком людей дополнительно дезинфицируют стены, пол и лестницы.

Работы по дезинфекции ведутся круглосуточно. В них задействованы 250 сотрудников ГБУ «Гормост».

Кроме того, коммунальные службы Москвы каждый день дезинфицируют ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов в подъездах домов.

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