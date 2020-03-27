РИАМО - 27 мар. В настоящее время столичным и подмосковным водителям не следует переходить на летнюю резину, поскольку уже в начале следующей недели в регионе ожидается понижение температуры и гололедица, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сейчас нет смысла торопиться. Я бы рекомендовал подождать еще неделю. А затем еще раз прислушаться к прогнозам. Сейчас будет заметное понижение температуры», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в предстоящий понедельник ожидается облачная погода с осадками. Во вторник местами может пройти небольшой снег. Дневные температуры в эти дни будут фиксироваться на отметке около нуля. Ночью столбики термометров могут опускаться до минус 7 градусов.

По словам синоптика, устойчиво теплая погода обычно приходит в Московский регион в середине апреля.