РИАМО - 27 мар. В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 13 градусов, для большинства метеозависимых людей такая погода будет комфортной, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 11-13, по области - 8-13 градусов. Ветер переменный, слабый», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.

Для большинства метеозависимых людей подобная погода будет комфортной. Но некоторые из них могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за высокого атмосферного давления.

Таким людям необходимы своевременный прием лекарств, назначенных врачом, контроль артериального давления, снижение стрессовых и негативных ситуаций, поддерживающие и общеукрепляющие методы помогут снизить негативное влияние внешних факторов.