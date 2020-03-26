РИАМО - 26 мар. В установочном антикризисном совещании по вопросам международной торговли обсудили вопросы поддержки российских предприятий, работающих на экспорт продукции, в мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Совещание было организовано АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). На фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции РЭЦ создал антикризисный штаб по оказанию помощи предприятиям страны, которые работают с иностранными контрагентами. Также данный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для отечественных экспортеров.

«Сегодня, когда нарушены практически все международные торговые связи, бизнесу необходима поддержка: информационная, по решению спорных вопросов, по поиску альтернативных контрагентов. Совместно с коллегами из «Российского экспортного центра» правительство Московской области готово оказать эту поддержку предприятиям региона», – сказал Хромов.

Зампред правительства области также добавил, что в рамках первого установочного совещания с РЭЦ был выделен основной круг проблем российских экспортеров. Сегодня бизнесу нужна помощь по 10-15 направлениям.

Подмосковных производителей волнуют перебои в работе таможенных пунктов, глобальное падение спроса, перебои с сырьем, запреты на ввоз-вывоз продукции. В первую очередь планируется прорабатывать эти направления.

По телефону горячей линии 0150 принимаются новые обращения от бизнеса по вопросам международного сотрудничества – их будут отрабатывать в рабочем порядке совместно с антикризисным штабом РЭЦ. Для приема проблемных вопросов на сайте РЭЦ в соцсетях создан специальный раздел: https://www.exportcenter.ru/interviews/detail.php?VOTE_ID=26. Все обращения будут оперативно обрабатываться, будет найдено решение для выхода из любой кризисной ситуации.

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