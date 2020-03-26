РИАМО - 26 мар. В доме правительства Московской области состоялось совещание в формате видеоконференции, на собрании обсуждался вопрос о сокращении унитарных предприятий на конкурентных рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В совещании приняли участие представители комитета по конкурентной политике области, министерства имущественных отношений региона, управления федеральной антимонопольной службы по Подмосковью и муниципальных образований.

«В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы по исполнению федерального закона от 27 декабря 2019 года №485-ФЗ «О внесении в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федеральный закон «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделили формированию дорожных карт на 2020-2024 годы по сокращению муниципальных унитарных предприятий.

В процессе совещания отмечалось, что муниципальные предприятия Московской области, которые работают на рынках естественных монополий, таких как обеспечение тепло- и водоснабжения, а также в транспортной отрасли, планируется сохранить.