РИАМО - 26 мар. Политик и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новости о госпитализации своей матери, сенатора Людмилы Нарусовой, сообщается на сайте Nation News.

«С мамой мы не контактировали уже две недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», – написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Собчак подтвердила, что Нарусова находится в медицинском учреждении в столичной Коммунарке. 25 марта у сенатора поднялась температура, после чего карета скорой помощи отвезла ее в больницу. Врачи поставили Нарусовой диагноз «вирусная пневмония».

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что Нарусова сдала тест на коронавирус, анализ показал отрицательный результат.