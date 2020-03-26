РИАМО - 26 мар. Предприятия сельского хозяйства Подмосковья на следующей неделе продолжат работать в прежнем режиме, чтобы избежать сбоев в поставках продуктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На предприятиях и агрокомплексах региона работа не останавливается и продолжится, несмотря на объявленные выходные. А на полях как раз началась горячая пора и аграрии не могут позволить себе выходные, чтобы получить хороший урожай. Идет боронование, подкормка озимых зерновых культур, многолетних трав и активная подготовка к посевной», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что работа в штатном режиме будет идти и в небольших крестьянских хозяйствах. Таким образом, фермеры обеспечат жителей региона молоком, маслом, сыром, творогом, мясом и многими другими качественными продуктами. При этом заказ на некоторые товары можно оформить онлайн и получить их на дом.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к жителям страны объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>