РИАМО - 26 мар. Врач-кардиолог и популярный телеведущий Александр Мясников не считает, что в нерабочий период в России следует вводить ограничения на продажу алкоголя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Указом президента Владимира Путина дни с 28 марта по 5 апреля объявили в России выходными. Такая мера поможет бороться с распространением коронавируса. По мнению Мясникова, для людей с вредными привычками ситуация с коронавирусом может стать толчком, который поможет изменить свою жизнь.

«Когда вы спрашиваете, что опаснее при заражении коронавирусом — курение, алкоголь или переедание, отвечу так: кто страшнее — медведь или росомаха? Нет такого — ты куришь, значит, ты умрешь от коронавируса; ты переедаешь — значит, ты умрешь от коронавируса. Мы говорим об общем состоянии здоровья», – подчеркнул Мясников.

Врач не считает, что на время карантинных «каникул» имеет смысл вводить ограничения на продажу алкоголя, оборот которого в последнее время вырос.

«У нас страна, к сожалению, пьющая. И никогда еще запрет алкоголя не приводил к желаемому результату. Ну, ограничите вы продажу алкоголя — вырастет продажа сахара (для изготовления самогона)», — объяснил Мясников.

Противоположной точки зрения придерживается первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Карантинные меры могут сопровождаться ограничениями продаж алкоголя. Эту практику необходимо применить в крупных городах, в том числе в Москве и Петербурге», – сказал Онищенко.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>