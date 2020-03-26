РИАМО - 26 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области одобрило концепцию экологической тропы на озере Вертлино, которое местные жители называют Бездонным, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Проект экотропы представила администрация городского округа Солнечногорск.

«Концепция показалась нам очень интересной. В этих местах расположен природный заказник областного значения «Озеро Вертлино и его котловина». Ученые до сих пор спорят о происхождении водоема, выдвигаются даже гипотезы о том, что его котловина появилась в результате метеоритного удара. Неизвестна ни точная глубина озера, ни характер его дна. По одним данным, глубина может достигать 70 метров, по другим – 100 и более», - отметила замминистра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она подчеркнула, что озеро вызывает большой интерес у туристов и исследователей, поэтому прокладка экотропы повысит туристический и рекреационный потенциал данной территории.

Озером Вертлино интересовались многие выдающиеся люди России. Есть сведения о том, что живший в своем имении неподалеку Дмитрий Менделеев пытался измерить его глубину, однако груз на 100-метровой веревке так и не достиг дна.

Глубину озера не могут определить и дайверы при помощи современного оборудования и снаряжения. Дело в том, что при погружении на глубину 4,5 метра они встретили слой уплотнения, связанного с насыщением воды органическими и минеральными илистыми частицами (так называемое «ложное дно»). Их как бы выталкивало гидростатически из этого горизонта.

Существуют свидетельства о том, что на поверхности озера время от времени появлялись странные предметы, обломки корабельных досок с надписями на иностранных языках. Сегодня озеро Вертлино входит в десятку самых мистических мест России.