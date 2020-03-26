РИАМО - 26 мар. Сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и выяснил, как изменились музыкальные вкусы россиян во время карантина из-за коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Выяснилось, что самоизолированных россиян больше всего бодрят шелест купюр в банкомате, гимн России и жизнеутверждающие треки вроде I will survive и саундтрека к фильму «Рокки».

«В «карантинном» чарте — хиты 90-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside группы The Killers и Zombie группы The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, «Иванушек International» и группы «Руки вверх!». Настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. Особенно любимы в эти дни звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика», – говорится в сообщении.

Те, кто находятся в режиме домашней самоизоляции и проводят время с детьми, стали чаще слушать сказки и детские песни. Дети с удовольствием слушают «Бременских музыкантов», «Смешариков», «Фиксиков». Взрослые отвлекаются от работы, слушая подкасты.

«Мы подготовили подборку «Я дома» с музыкой для завтраков в постели, песнями для весенней генеральной уборки и онлайн-шопинга, свежими эпизодами подкастов и шумом города для тех, кто соскучился по уличной суете», — добавили в сервисе.

Популярными стали классические музыкальные произведения, в том числе инструментальная музыка, а также фоновые звуки.

Пользователи сервиса стали чаще слушать звуки природы – шум дождя, морских волн, леса или потрескивание дров, горящих в камине. Некоторые пользователи воссоздают при помощи звуков атмосферу привычных будней и работают под стук колес поезда, шум кофейни и города.

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