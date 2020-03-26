РИАМО - 26 мар. Погода в Москве приготовила сюрприз, 31 марта ожидаются осадки, а 1 апреля на улицах может лечь снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«31 марта ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. В ночные часы термометры покажут 0 - минус 5 градусов, днем от минус 3 до плюс 2 градусов», — отмечается в материале.

Во вторник в столице будет дуть северо-западный ветер, из-за которого будет казаться, что на улице холоднее.

Снежный покров сохранится в городе до 1 апреля, на следующий день воздух прогреется и снег растает.

Не первый раз в столице будет лежать снег 1 апреля, такое уже происходило в 2013 году, когда высота снежного покрова достигала 70 сантиметров. В 1967 году за один первоапрельский день выпало 15,4 миллиметра осадков, после чего сугробы выросли на 15 сантиметров.

Сугробы выше 60 сантиметров были в столице 1 апреля 1994 года, а в 2018 году высота снежного покрова составила 42 сантиметра.