РИАМО - 26 мар. Вебинар для предпринимателей Подмосковья и Москвы, посвященный обсуждению последних изменений российского законодательства по упрощению процедуры технологического присоединения (ТП) к электросетям, а также новых мер поддержки малого и среднего бизнеса провели в регионе, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион» (МОЭСК).

Директор департамента контроля деятельности филиалов по техприсоединению компании «МОЭСК» Алиса Манака уточнила, в регионе провели огромную работу по реформированию процедуры техприсоединения. За пять лет количество процедур сократилось с трех до двух, а срок подключения со 162 до 38 дней. Средний срок техприсоединения представителей малого и среднего бизнеса на конец 2019 года составил 25 дней.

«Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, призваны сделать процесс техприсоединения к электросетям еще более простым, быстрым и удобным для заявителей», - отметила Манака.

С 1 июля техприсоединение полностью переведут в электронный формат подачи и выдачи документов. Заявителю не нужно будет заключать договор об осуществлении техприсоединения как отдельный документ.

Изменения касаются электросетей мощностью до 150 кВт.

По вводимым изменениям оплата заявителем счета на услугу ТП является для электросетевой компании подтверждением намерения и основанием для начала выполнения работ. При этом законодательно предусмотрена установка прибора учета электросетевой компанией. По завершении всех необходимых работ, установки прибора учета, выдачи акта ТП, ТУ и акт подписывается только со стороны сетевой компании.

Электросетевая компания самостоятельно направляет необходимые документы в сбытовую организацию, указанную заявителем при подаче заявки, для создания лицевого счета.

Развитие цифровых сервисов для удобства клиентов в ГК «Россети» не стоит на месте.

«В данный момент реализована концепция единого портала и единого мобильного приложения для всех клиентов дочерних компаний ПАО «Россети». В этой работе мы использовали опыт, накопленный коллегами из «Россети Московский регион», которая одной из первых внедрила интерактивные сервисы», - добавил директор департамента техприсоединения и развития инфраструктуры компании «Россети» Александр Корнеев.

Он пояснил, что на сегодняшний день предприниматели могут подать заявку на техприсоединение на едином портале и через мобильное приложение.

Вторая часть вебинара была посвящена ответам на вопросы, поступивших от пользователей.