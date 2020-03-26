РИАМО - 26 мар. Больничные отделения для пациентов с коронавирусом в скором времени создадут в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства строительного комплекса.

Создаваемый дополнительный коечный фонд составит свыше 1530 мест.

«Совместно с министерством здравоохранения были определены медицинские учреждения в Подольске, Ступине, Талдоме, Егорьевске, Жуковском и Одинцовском городском округе, где в кратчайшие сроки будут проведены работы по их перепрофилированию для госпитализации пациентов инфицированных коронавирусом. В Солнечногорске предстоит, по сути, создать новое медицинское учреждение, оно разместится в здании бывшей воинской части», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он уточнил, что сейчас стройка полным ходом идет на объектах в Звенигороде и Подольске. Там создадут в общей сложности 620 койко-мест. Сегодня рабочие выходят на объекте в Солнечногорске, с 27 марта в Талдоме, Егорьевске, Жуковском и Ступине.

По словам Локтева, рабочие трудятся на объектах круглосуточно для того, чтобы как можно скорее завершить изменение планировочных решений, внутреннюю отделку помещений, устройство вентиляции изолированных палат.

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