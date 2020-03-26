РИАМО - 26 мар. Во время удаленной работы и самоизоляции стоит отказаться от употребления фастфуда и алкоголя, чтобы сохранить форму и тонус, сообщает Nation News.

Чтобы не набрать лишний вес и сохранить физическую форму, эксперты Роскачества рекомендуют свести к минимуму вредные перекусы, а также отказаться от гамбургеров, снэков, картофеля-фри и не злоупотреблять алкоголем. Именно эти продукты содержат самое большое количество калорий.

«Большинство продуктов рекомендуется отваривать, запекать в духовке и готовить на пару. Количество употребляемых в пищу жиров необходимо контролировать, но и отказываться от них совсем нельзя», – говорится в сообщении.

Необходимо добавлять в рацион больше клетчатки, злаков, овощей и фруктов. Кроме того, нельзя забывать о воде.

Дома стоит больше двигаться, делать утреннюю зарядку и разминку в течение дня. Те, кто хотят разнообразить упражнения, могут

воспользоваться подборками видеокурсов в интернете с короткими тренировками в домашних условиях.

Для поддержания формы стоит заниматься по три-четыре раза в неделю за 30-40 минут до еды.