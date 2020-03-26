РИАМО - 26 мар. Стали известны лучшие регионы страны для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям, Подмосковье и Крым лидируют по результатам опроса, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».

«В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий вошли: Московская область, Крым, Воронежская область, Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область», – отмечается в сообщении.

Рейтинг составили по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в подмосковных системах.

Например, музеи Московской области приглашают всех желающих на виртуальные прогулки, их экспозиции теперь доступны онлайн.