РИАМО - 26 мар. Стали известны лучшие регионы страны для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям, Подмосковье и Крым лидируют по результатам опроса, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».
«В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий вошли: Московская область, Крым, Воронежская область, Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область», – отмечается в сообщении.
Рейтинг составили по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в подмосковных системах.
Например, музеи Московской области приглашают всех желающих на виртуальные прогулки, их экспозиции теперь доступны онлайн.
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