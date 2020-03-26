РИАМО - 26 мар. Небольшой снег и похолодание до минус 7 градусов ожидается 31 марта в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе 30 марта будет облачно с умеренными осадками, температура за сутки не поднимется выше минус 1 - плюс 4 градусов.

«Во вторник, 31 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра упадет до минус 7-2 градусов, а днем поднимется лишь до минус 1 - плюс 4 градусов», — отмечается в материале.

В регионе с 29 марта ожидаются осадки, днем обещают небольшой дождь, ночью столбики термометра покажут плюс 3-5 градусов в городе и 0-5 градусов в Подмосковье, а днем 29 марта температура поднимется до 13-15 градусов тепла в Москве, а в Московской области – до плюс 10-15 градусов.

До 28 марта в Московском регионе будет солнечно и сухо.