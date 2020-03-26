РИАМО - 26 мар. Супруга композитора Ильи Резника Ирина рассказала, что музыкант отказался от подарков на день рождения из-за карантина, а сам праздник будет проходить в семейном кругу, сообщает Nation News.

Резнику 4 апреля исполнится 82 года. Его супруга уточнила, что из-за о сложной эпидемиологической ситуации они оба решили ограничить список мест для развлечений в праздничные дни.

«Сейчас у нас лишь две точки, между которыми мы перемещаемся: это наш дом и дом родителей. Мы перестали ходить в спортклуб. Илья Рахмиэлевич уже почти месяц не плавает. Потому что у нас клуб находится на Ильинском шоссе, а вы сами понимаете, какой контингент туда ходит. Все ездят по каким-то нуждам за границу. У кого-то дети учатся, у кого-то бизнес», - сказала Резник.

Она уточнил, что в настоящее время композитор пишет две книги, а также ведет переговоры с издателями о дате их выпуска.

Предстоящий праздник супруги планируют отметить дома в узком кругу. Из-за коронавируса от подарков знаменитая чета отказалась.

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