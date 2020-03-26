РИАМО - 26 мар. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк назвал недостоверной информацию о блокировке всех социальных карт горожан, сообщает kp.ru

По-прежнему пользоваться льготным проездом могут работающие москвичи от 65 лет и старше и некоторые категории учащихся.

«Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности», - сказал Немерюк.

Для того, чтобы пользоваться соцкартой учащегося, работающим студентам и волонтерам необходимо позвонить в Единую справочную службу Москвы по телефону:+7 (495) 777-77-77 и рассказать о добровольческой работе. После этого карту активируют в течение суток. Так же нужно поступить и пожилым работающим горожанам.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы, в ближайшее время зарегистрироваться для получения льготного проезда можно будет в личном кабинете на сайте mos.ru.

Немерюк добавил, что социальными картами можно будет пользоваться в магазинах, аптеках и других местах, где горожанам предоставляются скидки и льготы.

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