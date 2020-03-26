РИАМО - 26 мар. Дистанционное обучение из дома поможет родителям скорректировать режим дня для школьников, чтобы потом легко вернуться к обычному расписанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Кроме того, домашнее обучение и удаленная работа позволяет взрослым провести время с детьми.

«В первую очередь, необходимо сохранить привычный распорядок дня, как было бы, если бы ребенок ходил в школу. Это ранний подъем, утренняя гимнастика. Тогда по окончании домашнего обучения не нужно будет прикладывать усилия для того, чтобы вернуться в прежний режим. В течение дня не забывайте чередовать учебную, творческую и физическую нагрузку», - рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Эксперт предупреждает, что перед сном нельзя смотреть телевизор, играть в компьютерные игры или пользоваться телефоном. В эти дни лучше больше читать и играть в настольные игры. Также врач напоминает, что вечером нужно обязательно принимать успокаивающий теплый душ.

Она подчеркнула, что дети принимают эмоциональное состояние взрослых. Поэтому посоветовала при ребенке меньше разговаривать об эпидемии, вирусах и карантине.

«Нужно объяснить ребенку, что все меры направлены, чтобы избежать заболеваний. Это прекрасная возможность выработать ряд полезных и здоровых привычек: содержать дом в чистоте, убирать вещи, мыть руки, пользоваться салфетками, проветривать помещение, правильно питаться. Вместе заботьтесь о чистоте, дезинфицируйте ручки дверей, выключатели и гаджеты», - добавила Одинаева.

Школы Московского региона перешли на дистанционную учебы с 21 марта по 12 апреля из-за вспышки коронавируса.

Вспышка заболевания произошла в городе Ухань в центральном Китае в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>