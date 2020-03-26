РИАМО - 26 мар. В Москве решение о продлении нерабочего периода, установленного президентом, планируют принять в конце следующей недели, сообщает ТАСС.

Указом президента Владимира Путина дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объявили в России выходными. Такая мера поможет бороться с распространением коронавируса.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в столице зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусом.

В городе ввели режим повышенной готовности. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, пожилым горожанам рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. В мегаполисе будут закрыты все кафе, салоны красоты и другие учреждения. Для бизнеса ввели послабления и меры поддержки.

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