РИАМО - 26 мар. Столичные врачи имеют в достаточном количестве необходимые защитные костюмы, чтобы лечить тех, кто болеет коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

«У нас нет излишков, но необходимых средств защиты достаточно для врачей, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусной инфекцией. У нас достаточно специальных медицинских костюмов, очков, респираторов и всех необходимых других средств защиты», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что городские власти рассчитывают на то, что имеющегося запаса данных средств защиты хватит на весь период пандемии Covid-2019.

На сегодняшний день в столице зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусом, около 100 пациентов с легкой формой заболевания лечатся на дому.

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