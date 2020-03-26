РИАМО - 26 мар. Больше половины россиян не держат счетов на суммы свыше 1 миллиона рублей, поэтому среднестатистических вкладчиков не коснется введение подоходного налога на вклады, сообщила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на банковские вклады и ценные бумаги на сумму свыше 1 миллиона рублей. Предполагается, что вычитать налог будут с процентов по вкладу.

«Это не вопрос о том, что делать среднестатистическому вкладчику. Эта мера касается так называемых рантье, людей, которые в принципе жили на проценты с накопленного капитала. Метод предполагает введение подоходного налога на проценты, а не на объем вкладов», — сказала Орлова в эфире радио Sputnik.

Экономист, доктор экономических наук Павел Медведев отметил, что всего 20-25% жителей России имеют вклады больше 1 миллиона рублей.

Эксперт считает, что не стоит изменять традициям и вводить налог, несмотря на то, что в других странах любой процент облагается подоходным налогом. Нововведение может заставить часть людей отдать деньги мошенникам.

Экономист также рекомендовал россиянам не хранить деньги где-то, кроме банков.