РИАМО - 26 мар. Пользователи «Одноклассников» с самым большим числом друзей живут в Москве, это касается как женщин, так и мужчин, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

В честь своего 14-летия соцсеть «Одноклассники» проанализировала профили пользователей с наибольшим количеством друзей - от 3 до 5 тысяч. В результате исследования был составлен портрет самого «дружелюбного» пользователя и пользовательницы.

«Среди пользовательниц с наибольшим числом друзей больше всего женщин в возрасте 32 лет, которые живут в Москве. Самое популярное имя среди таких пользовательниц — Елена. Второе по популярности – Татьяна, а третье — Наталья. У них есть высшее образование и супруг», - отмечается в материале.

У самых «дружелюбных» пользовательниц «Одноклассников» широкий круг увлечений: они интересуются кулинарией, творчеством и саморазвитием, любят смотреть видео про путешествия. Женщины с наибольшим количеством друзей в среднем получают в месяц 320 подарков.

В топах музыкальных предпочтений у «лучших подруг» – российские популярные исполнители. Самая прослушиваемая песня — «Любимый человек» от ANIVAR.

«Больше всего пользователей с наибольшим количеством друзей — в возрасте 39 лет. Самые «дружелюбные» мужчины в ОК, как и женщины, живут в Москве <...>. Чаще всего пользователя с самым большим количеством друзей зовут Александр, на втором месте имя Сергей, на третьем — Алексей. У них есть высшее образование и жена», - добавляется в сообщении.

Популярные мужчины в «Одноклассниках» предпочитают группы про юмор, кулинарию и кино. Среди их подписок есть новостные СМИ, телеканалы и официальные группы популярных игр. Самые популярные видео у таких мужчин – про юмор. Как и женщины, «лучшие друзья» получают в среднем 230 подарков в месяц.

В результате исследования выяснилось, что самые «дружелюбные» пользователи больше всего любят песню «Грустный дэнс» от Artik & Asti. В топ-5 песен, как и у женщин, попала только музыка от российских поп-исполнителей.

Суммарно самые «дружелюбные» пользователи каждый месяц проводят в соцсети время, эквивалентное двум столетиям. Видео — один из самых популярных видов контента в «Одноклассниках». Игры — еще одна активность, которая пользуется популярностью у пользователей.