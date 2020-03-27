РИАМО - 27 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проведет встречу с бизнесменами в формате видеоконференции в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Приезжать лично не надо. Будет организован канал видеосвязи с домом правительства Московской области», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия - в 12:00.

Вопросы во время встречи можно будет задавать через интернет, ответы будут даваться сразу по видеосвязи.