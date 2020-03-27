РИАМО - 27 мар. С пятницы в России отменены регулярные и чартерные рейсы в другие страны, это необходимо для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — отмечается в документе федерального правительства.

Данная мера не касается рейсов, вывозящих российских граждан из-за границы на территорию РФ. Ограничения также не касаются полетов, которые осуществляются по отдельным решениям правительства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил выходными дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Такая мера поможет бороться с распространением коронавируса.

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