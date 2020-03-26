РИАМО - 26 мар. Сейчас московские лаборатории выполняют порядка 4 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию в сутки, через неделю их количество повысится до 13 тысяч, сообщает ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1» уточнила, что на прошлой неделе право проводить лабораторные исследования на Covid-2019 имели только федеральные лаборатории.

«Мы подключились в полном объеме к этой работе, запустили девять лабораторий. На сегодняшний день проводим в сутки около 4 тысяч исследований на коронавирус в московских лабораториях. В течение ближайшей недели увеличим мощности до 13 тысяч в сутки», - сказала Ракова.

Она добавила, что городские власти готовятся к различным вариантам развития событий по коронавирусу.

«Увеличение количества людей, которые подлежат тестированию на коронавирус, - обязательное условие, и это обязательный шаг к тому, чтобы вирус перестал распространяться», - подчеркнула заммэра.

На сегодняшний день в мегаполисе выявили 546 случаев заражения Covid-2019, порядка 100 пациентов с легкой формой болезни лечатся на дому.

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