РИАМО - 26 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов утвержден на должность исполняющего обязанности секретаря подмосковного отделения «Единой России» в ходе заседания президиума генсовета партии, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что Брынцалов входит в состав президиума регионального политсовета и активно участвует в партийной работе. Кроме того, под его руководством выстроена эффективная работа депутатского корпуса, поэтому с руководством регионального отделения он справится достойно.

«Помимо общих партийных задач, сейчас на первый план вышла одна, наиболее приоритетная, продиктованная сегодняшней действительностью – нужно помочь людям, прежде всего, тем, кто в этом остро нуждается – ветеранам, пенсионерам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, семьям с детьми – то есть всем тем, кто находится в группе риска в связи с коронавирусной инфекцией», – отметил Брынцалов.

По его словам, на базе партийной приемной работает региональный штаб волонтеров, штабы созданы и на базе местных отделений партии. Ежедневно они обзванивают порядка 14 тысяч жителей и оказывают всю необходимую поддержку – кому-то просто эмоциональную, а кому-то привозят продукты, медикаменты, оказывают бытовые услуги, например, по уборке или выгулу домашних животных.

«Как руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте, я уже дал поручение депутатам войти в составы штабов и также вносить свой вклад, оказывать помощь жителям области. Что касается законодательной работы, то мы отслеживаем все вопросы, требующие нашего вмешательства именно с точки зрения изменения тех или иных законов – в том числе это касается и тех новых мер, о которых в своем обращении говорил президент», – подчеркнул Брынцалов.