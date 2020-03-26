РИАМО - 26 мар. На площадку для строительства столичной Юго-восточной хорды завезли дорожные плиты для обустройства технологических площадок, там разместят специальные контейнеры, где будет проходить сортировка и упаковка изъятых радиоактивно-загрязненных грунтов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

К площадкам будет подходить спецтранспорт, который предназначен для транспортировки грунтов к пунктам последующего хранения. Пост охраны вместе с бытовыми помещениями подключили к дизель-генератору для временного электроснабжения.

«На объекте завершена установка опор ограждения, на завершающем этапе монтаж профлиста. ФГУП «РАДОН» обозначил зоны, где на поверхности есть загрязнения. На участках загрязнения будут работать только специалисты в спецзащите, а для установки ограждений спецзащита не требуется. Работы проводятся под постоянным контролем специалистов ФГУП «РАДОН», – отмечается в сообщении.

Дорожные плиты завезли на площадку для строительства Юго-восточной хорды с целью обустроить технологические площадки. На данных площадках разместят сертифицированные контейнеры, где будет проходить сортировка и упаковка изъятых радиоактивно-загрязненных грунтов.

Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ. Для проведения работ по очистке территории оформлена вся необходимая разрешительная документация.

ФГУП «РАДОН» работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу реки Москва между Московским заводом политметаллов (Каширское шоссе, дом 49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления (железнодорожная платформа «Москворечье») на востоке, река Москва на севере и Каширским шоссе на юге (район «Москворечье-Сабурово»).