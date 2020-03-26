РИАМО - 26 мар. Изменение в расписании электричек произойдет 1 апреля на Горьковском направлении Московской железной дороги, следующих через станцию Реутово, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Таким образом, изменения произойдут в расписании электропоездов №6741 Балашиха-Москва Курская (время отправления - 10:57), №6742 Москва Курская-Балашиха (время отправления - 12:36), №6743 Балашиха-Москва Курская (время отправления - 00:08), а также №6744 Москва Курская-Балашиха (время отправления - 01:20).

«В маршруты некоторых поездов Москва-Балашиха включат дополнительные остановки на станиях Новогиреево, Кусково, Чухлинка», - говорится в сообщении.