РИАМО - 26 мар. Минмособлимущество согласовало земельные участки в деревне Елгозино городского округа Клин и в селе Пирочи Коломенского городского округа под строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), говорится в сообщении пресс-службы ведомства по Московской области.

Новые медицинские центры разместятся на площади 0,27 гектара и 0,2 гектара соответственно.

«ФАП в деревне Елгозино будет обслуживать жителей этого населенного пункта и шести ближайших деревень. А ФАП в селе Пирочи Коломенского городского округа обеспечит медицинскую помощь более 4 тысяч человек – жителей сел Пирочи и Городец, а также деревни Негомож», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил оптимизировать в текущем году работу фельдшерско-акушерских пунктов региона, специалисты должны пройти обучение и активнее работать с жителями.