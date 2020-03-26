РИАМО - 26 мар. Почти в пять раз сократилось количество повторных вызовов по прибытию скорой помощи в Московской области из-за внедрения в работу системы-112 СМС-информирования о статусах реагирования, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

В настоящий момент около 70% от общего количества поступающих в систему-112 Московской области вызовов касается вызова скорой помощи.

«Теперь у заявителей, обратившихся на единый номер спасения «112», есть полная информация о времени доезда специалистов. На мобильный телефон поступают подробные СМС-сообщения: «Вызов 03 принят в …. часов. Категория экстренный/неотложный. Доезд до …. минут», «Бригада 03 выехала. Прибытие через … минут», «Бригада прибыла на место вызова», - говорится в сообщении.

Также информацию о прибытии врачей можно посмотреть через мобильное приложение системы-112, которое позволяет отследить по карте движение бригады скорой помощи.

Кроме того, сейчас тестируется функция выставления оценки медикам за оказанные услуги. В том числе с учетом времени, которое бригада добиралась до места вызова. Труд бригады скорой помощи можно оценить по баллам от одного до пяти.

«Теперь обратившись за медицинской помощью с мобильного телефона по единому номеру вызова экстренных служб «112», заявитель получает по своему вызову полную информацию о действиях скорой медицинской помощи», - отметил начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.