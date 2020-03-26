РИАМО - 26 мар. Участок Юго-восточной хорды с переходом через Москва-реку и четырьмя транспортными развязками построят к 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Подрядные работы на строительство по результатам электронного аукциона выполнит компания «Мостотрест».

«Работы должны быть проведены в течение 45 месяцев с даты заключения контракта», - говорится в сообщении

При этом подрядчик должен построить мост через Москва-реку со съездами на прилегающие территории, а также четыре многоуровневые транспортные развязки.

Кроме того, «Мостотресту» предстоит возвести здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой наземного городского пассажирского транспорта и построить локальное очистное сооружение поверхностных стоков.