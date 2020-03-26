РИАМО - 26 мар. В поселке Новый городок городского округа Щелково построят новую школу на 550 мест, проект одобрен рабочей группой архитектурной комиссии региона, необычным элементом на главном фасаде здания станет светящийся стеклянный «экран», говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание запроектировано четырехэтажным, в плане оно напоминает буку «Е». Объект состоит из трех вытянутых блоков, объединенных центральным объемом общешкольных помещений с главным вестибюлем и открытой лестницей, которая является коммуникационным ядром школы.

«Школа в поселке Новый городок задает современные качественные стандарты архитектурных решений объектов образования. Одобренное в Мособлархитектуре решение отличается не только функциональными планировками, но и ярким художественным образом. Главным украшением фасада будет «экран» актового зала, создаваемый с применением специального стекла на подсистеме», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, экран будет светиться ночью разными цветами и станет изюминкой новой школы. Общая площадь объекта составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Начальную и основную школы расположат симметрично относительно главного входа. Над ним мощной консолью выдвигается объем актового зала.

В здании оборудуют симметрично расположенные открытые прямые лестницы, ведущие непосредственно в учебные блоки. Также установят пандусы и специальные лифты, которые обеспечат доступность для маломобильных граждан.