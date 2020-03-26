РИАМО - 26 мар. Теплая погода и сход снега привели к риску возникновения лесных пожаров на территории государственного лесного фонда Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Все силы и средства переводятся в режим готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов.

«Только за вчерашний день мы зафиксировали восемь лесных пожаров, охвативших 28 гектаров лесного фонда – в Звенигородском, Клинском, Луховицком, Орехово-Зуевском, «Русский лес» и Шатурском лесничествах. Огонь от палов травы с полей переходил на лес», – заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Для ликвидации пожаров было привлечено 130 человек личного состава и 50 единиц техники. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.

Жителей Московской области просят быть внимательными при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать окурки и непотушенные спички.

При обнаружении пожара, нужно позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории России.