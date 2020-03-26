РИАМО - 26 мар. Аудиоролики с предупреждением о распространении коронавируса и основных симптомах заражения Covid-19 звучат электропоездах всех направлений Московской железной дороги каждые 20 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании АО «Центральная ППК».

«Двадцатисекундные информационные ролики были записаны еще в феврале. В течение месяца их транслировали в электропоездах ЦППК каждые полчаса. В марте в связи с распространением коронавируса ролики стали звучать чаще — каждые 20 минут», — говорится в сообщении.

Во всех поездах, где есть экраны, транслируется текст с призывом чаще мыть руки, по возможности оставаться дома и обрабатывать поверхности антисептиками. Также в салонах электропоездов размещены специальные информационные плакаты. С их помощью можно узнать о рекомендациях Минздрава, как обезопасить себя в период пандемии.

Сейчас такие ценности компании, как безопасность и комфорт пассажиров, приобретают еще большее значение. Трижды в день на остановочных пунктах проводят влажную уборку. Все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры протирают со специальным дезинфицирующим средством.

Такая же генеральная уборка проходит и в электропоездах компании. В салонах поездов три раза в день моют полы, дезинфицируют ручки, поручни, багажные полки, стены. Кроме того, непрерывно в собственных электропоездах компании работают системы обеззараживания воздуха.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 495 тысяч случаев заражения Covid-19. В РФ выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом.

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