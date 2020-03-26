РИАМО - 26 мар. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главы подразделения запрещенной в России террористической организации «Аум Синрике» Михаила Устьянцева, сообщается на сайте СК РФ.

Мужчина обвиняется по целому ряду статей, в том числе, создание террористического сообщества, оправдание и поддержка терроризма.

«По данным следствия, с 2010 по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества «Аум Синрике», деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ», – отмечается в материале.

Устьянцев организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов отдавать ему деньги, которые он передавал японским руководителям секты, тем самым финансировал терроризм. Устьянцева задержали 1 мая 2018 года при организации очередного собрания адептов.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Сообщники объявлены в розыск.