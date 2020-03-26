РИАМО - 26 мар. В столице выявлено 546 человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, порядка 100 человек лечатся на дому, сообщает «Интерфакс».

«Общее количество заразившихся в Москве – 546. Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса. И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», – сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что большинство пациентов лечатся в стационарах – порядка 400 человек. Еще 20 заболевших – в так называемых медицинских обсерваторах.

В мире на сегодняшний день выявлено свыше 495 тысяч случаев заражения Covid-2019.

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