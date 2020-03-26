РИАМО - 26 мар. Режим дезинфекции провели в подъездах многоквартирных домов в городских округах Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь в рамках борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Во время проверок рабочая группа убедилась в наличии графиков проведения дезинфекционной обработки, оценила качество проведения работ и соблюдение сотрудниками управляющих организаций норм безопасности.

«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы посетили три городских округа - Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь, в которых оценили, как организована работа по дезинфекции подъездов и мест общего пользования в МКД. В целом во всех муниципалитетах работа проводится активно, жители информированы о ходе и графиках проведения дезинфицирующих мероприятий. Работа будет продолжена в том же темпе до нормализации эпидемиологической обстановки», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Для контроля соблюдения управляющими организациями графиков дезинфекции в Госжилинспекции Московской области создан оперативный штаб. В него вошли представители ассоциации председателей советов многоквартирных домов и органов местного самоуправления.

С 16 марта управляющие компании обрабатывают дезинфицирующими средствами места общего пользования в многоквартирных домах. Речь идет о подъездах, помещениях первых этажей, почтовых ящиках, лифтов, кнопках общего пользования и перилах.

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