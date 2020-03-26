РИАМО - 26 мар. Во время реставрации Малороссийского подворья в Москве нашли новые элементы фасадов XIX века, выполненные масляными красками по штукатурке, и артефакты XVII–XX веков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый владелец добавлял что-то новое, достраивал дом, проводил перепланировку. Однако удивительным образом в подворье сохранились предметы, объекты изобразительного искусства и элементы архитектуры, относящиеся к разным этапам истории этого памятника», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

На подготовительном этапе реставрации под слоями штукатурки нашли арочные окна и проходы, которые относятся к XVII-XVIII векам. Найденные архитектурные элементы восстановили.

При проведении реставрации нашли предметы быта: обломки ножей из белой глины XVII века, изразцы и их фрагменты с рисунком XVIII века, аптечные баночки и плошки, керосиновые лампы, лапти XIX века, стеклянные бутылки и деревянные ручки-затяжки XX века.

Главной находкой стал ларец, украшенный малахитовыми пластинами, по мнению специалистов, в нем хранились драгоценности.

В подворье нашли церковную роспись XIX века: изображения Богоматери и Спасителя на медальонах, голубя с херувимами в домовой молельне. Изображения были закрашены штукатуркой так же, как стены Благовещенского собора Казанского кремля и трапезной Успенского собора в Свияжске. Изображения, которые нашли в доме на Маросейке, отправили на реставрацию, где им вернули изначальный облик.

После изучения все находки планируют представить на реставрационной выставке, а затем они станут частью экспозиции в Малороссийском подворье.

Малороссийское подворье является памятником архитектуры федерального значения, оно выполнено в стиле классицизм. С 2019 года там проходят реставрационные работы.