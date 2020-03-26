РИАМО - 26 мар. Центры государственных услуг «Мои документы» в столице с четверга временно работают по предварительной записи, при этом в офисах оказывают только те услуги, которые невозможно получить онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Такая мера вводится, чтобы избежать распространение коронавирусной инфекцией.

«Так, оформить полис ОМС, сделать расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставить информацию жилищного учета, получить выписки из ЕГРН, услуги Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда можно только дистанционно — на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и сайтах ведомств», - говорится в сообщении.

Записаться на оказание услуг можно на портале mos.ru. На время ограничительных мер москвичам будут доступны оформление паспорта, регистрация рождения ребенка, регистрация по месту жительства, оформления водительского удостоверения.

Забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи. Все мероприятия в центрах госуслуг отменены до особого распоряжения.

С 28 марта в Московском регионе из-за распространения коронавирусом временно закрывают непродовольственные магазины, салоны красоты, парки, бани.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года.

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