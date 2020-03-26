РИАМО - 26 мар. Движение трансферных автобусов в Подмосковье временно отменяют с 27 марта, а мультимодальные не будут курсировать с 30 марта по 5 апреля, сообщается на официальном сайте компании «Центральная ППК».

Отмена автобусов от станции «Отдых» до аэропорта Жуковский и в обратном направлении связана с сокращением авиарейсов.

«Мультимодальные рейсы автобусов от станций Домодедово и Пушкино выполняются только по будням. Согласно указу президента РФ, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены выходными. В связи с этим все рейсы мультимодальных автобусов ЦППК, курсирующих по маршрутам «Станция Пушкино - «О’Пушкино» - микрорайон «Новое Пушкино», «Станция Домодедово - микрорайон «Дружба», «Станция Домодедово - микрорайон «Новое Домодедово» - «Южное Домодедово», отменяются», - говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей. Эта мера должна помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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