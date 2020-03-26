РИАМО - 26 мар. Партия «Единая Россия» создает электронную базу с информацией о ветеранах и о проблемах, с которыми они сталкиваются, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Предполагается, что по каждой проблеме закрепят ответственное лицо и статус решения. Кроме того, сейчас решают вопрос обеспечения всех фронтовиков телефонами, в которые занесут полезные номера для оперативной связи с различными службами и ответственным лицом от партии.

«За каждым депутатом, за каждым волонтером в муниципалитетах закреплен ветеран. Так, например, за мной закреплено два ветерана в Егорьевске и три в Воскресенске. Один из ветеранов пожаловался на ямы возле подъезда. Мы нашли людей, которые смогли помочь и своими силами устранили ситуацию. Много заявок также поступает на обеспечение инвалидными колясками. Этот вопрос быстро решаем совместно с соцзащитой. Помимо этого, поступают заявки, касающиеся улучшения жилищных условий», – сказал член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков.

Он подчеркнул, что с помощью этой системы можно не только оперативно отслеживать заявки, но и получать задачи дистанционно.

Для решения проблем, озвученных ветеранами, деньги выделяются из средств депутата. Также по решению глав используются муниципальные средства.