РИАМО - 26 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя иномарки на Шереметьевском шоссе в Лобне, у которого в машине обнаружили сверток с порошкообразным веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

За рулем находился 41-летний житель столицы.

«При досмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток черного цвета с порошкообразным веществом», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследования показали, что наполнимое свертка - героин общим весом 497 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.