РИАМО - 26 мар. Московские следователи начали проверку по факту нападения на 16-летнего подростка, после чего он был госпитализирован, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», – сказала Иванова.

Она добавила, что инцидент произошел 24 марта около жилого дома, расположенного по Борисовскому проезду. Неизвестные напали на 16-летнего подростка, его доставили в больницу.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.