РИАМО - 26 мар. Порядка 10 тысяч полицейских в субъектах России каждый день проверяют соблюдение карантина и режима самоизоляции у тех, кто недавно вернулся из-за рубежа, сообщается на официальном сайте «МВД Медиа».

При этом уже более 500 людей оштрафовали за нарушение этого режима.

«Кроме того, МВД России осуществляется мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях, и, в первую очередь, в аэропортах. При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также ведомство круглосуточно собирает информацию о людях, пересекших границу России и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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