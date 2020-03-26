РИАМО - 26 мар. В столичном районе Гольяново мужчина пытался похитить у женщины сумку, угрожая ножом, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.
«24 марта 2020 года в 22:28 в службу «02» поступило сообщение о разбое по адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 19», — сказал собеседник агентства.
Злоумышленника удалось задержать на следующий день. Задержанный 1983 года рождения оказался безработным.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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