РИАМО - 26 мар. «Мособлгаз» временно приостанавливает плановое проведение технического обслуживания газового оборудования в жилых домах из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В Московской области действует режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19, в России - 840 случаев.

«Мособлгаз» временно приостанавливает обходы многоквартирных и частных домов для проведения планового технического обслуживания газового оборудования. Меры приняты в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.

С плановыми графиками технического обслуживания газового оборудования жители могут ознакомиться на сайте предприятия. Решение о возобновлении плановых работ будет приниматься по мере развития ситуации, о чем жители и управляющие компании будут заблаговременно проинформированы.

Адресный график проведения работ будет также размещен на сайте предприятия.

В случае, если жители почувствовали запах газа или газовый прибор оказался неисправен, нужно незамедлительно обратиться в аварийную службу по телефонам: 104,112.

Аварийные бригады «Мособлгаза» находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме.

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