РИАМО - 26 мар. В Ногинске сдадут в аренду помещение под размещение бани, оно будет разыграно на электронном аукционе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Богородского городского округа Московской области объявлен аукцион в электронной форме по аренде имущества», – говорится в сообщении.

Нежилое здание площадью 136,3 квадратных метра с земельным участком площадью 863 квадратных метра будет сдано под размещения бани. Оно находится по адресу: Московская область, Ногинск, улица Школьная, дом 18.

Начальный размер ежегодной арендной платы на торгах составляет 185,6 тысячи рублей. Здание будет сдано в аренду на пять лет. Заявки на торги принимают до 20 апреля.