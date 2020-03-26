РИАМО - 26 мар. В Московском областном государственном театре юного зрителя пройдет онлайн-спектакль «Маленький принц», режиссер Алексей Доронин, трансляция состоится 27 марта 2020 года в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Спектакль сыграют при пустом зале, трансляция в высоком качестве будет проходить на официальном YouTube-канале театра и Instagram», - говорится в сообщении.

В этой работе Доронин выступил в качестве художника по костюмам и сценографом. «Маленький принц» - третья режиссерская работа в стенах театра, а «Печорин» и «Шушин» - первые две, которые прошли успешно.

Спектакль «Маленький принц» - это попытка бережно и трепетно рассказать знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери театральным языком. Вместе с автором и его героем зрители посетят все астероиды Солнечной системы с их странными обитателями.

Пользователи станут свидетелями удивительного знакомства, дружбы и расставания Маленького принца и Лисы. Они увидят непростой путь Маленького принца: его знакомство с Розой и расставание с ней. Маленький принц узнает много нового, и повзрослеет на глазах.

Спектакль напомнит взрослым о том, что нужно быть в ответе за тех, кого мы приручили, и что только сердце может подсказать нам, что по-настоящему самое главное в жизни.