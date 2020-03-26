РИАМО - 26 мар. Борьба с коронавирусной инфекцией требует консолидации усилий и ответственного отношения граждан к выполнению требований властей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нужно соблюдать все правила безопасности. Хочу каждого попросить соблюдать требования, прошу делать замечания, если видите какие-то недоразумения (нарушение требований - ред.). Задача - остановить скорость распространения, для этого нужна изоляция. <...> Хочу всех поблагодарить - наших учителей, наших медиков, ребят. Нужна консолидация, мы должны быть единой сильной семьей. Хочу пожелать всем здоровья, пройти этот сложный период. Я уверен, что наступит день, когда мы вернемся к нашей многообразной жизни», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что поддерживать жителей региона помогают благотворительные фонды, волонтеры и бизнесмены.

«Следующий месяц будет очень тяжелый, нам нужно достойно его пройти. Мы максимально окажем помощь особо уязвимым категориям граждан, всю ответственность мы понимаем. Особое внимание мы здравоохранению уделяем», - добавил губернатор.

По его словам, следующая глобальная задача после победы над коронавирусом - это экономика.

«Авиационные перевозки, гостиницы, рестораны... Спрос на многие товары сильно упал. Мы понимаем ответственность, должны консолидироваться, чтобы эти сложности преодолеть», - заключил Воробьев.

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